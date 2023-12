Lions Club Ventimiglia: Natale con raccolta fondi a favore de ‘La Casa grande di Giz'

Il tradizionale incontro dei Soci del Lions Club Ventimiglia per lo scambio degli auguri si è trasformato quest'anno in una straordinaria riunione di tutti i Presidenti dei Lions Club vicini, con la presenza dei Presidenti delle due Zone, che comprendono il territorio da Ventimiglia a Diano Marina.

Il Primo Vice Governatore del Distretto 108Ia3, Vincenzo Benza, ha formulato i più calorosi e sentiti auguri della Sede Centrale dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.

L'atmosfera serena e prenatalizia ha trovato massima espressione nella proficua raccolta fondi dedicata e destinata ad una sempre più grande realtà della nostra zona: “La Casa Grande di Giz”. Associazione di volontariato che organizza e cura un efficientissimo centro di unità pediatrica polispecialistico, con un approccio multidisciplinare, fornito da un equipe con esperienza specifica. Ormai una bella e consolidata attività che ad Arma di Taggia garantisce una qualificata assistenza ed un prezioso appoggio a favore di bambini con problematiche di ritardi cognitivi ed alle loro famiglie.

L'ideatore dell'Associazione, Mino Casagrande, ha spiegato che il numero dei bambini seguiti dagli specialisti è aumentato esponenzialmente negli ultimi mesi, di conseguenza sono aumentate le spese ed i costi, indispensabili per offrire le terapie necessarie a sostenere i piccoli utenti de La Casa Grande di Giz.

I Soci del Ventimiglia, gli amici degli altri club e gli ospiti presenti hanno testimoniato la loro vicinanza a questa lodevole iniziativa e hanno confermato il loro impegno a sostenerla anche per il futuro, con il sincero augurio per un 2024 felice e ricco di soddisfazioni per tutti.