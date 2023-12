Ventimiglia: ultimi due appuntamenti dei mercatini di Natale nella suggestiva area pedonale di Via Ruffini

Con l’avvicinarsi delle festività Natalizie non poteva mancare come da tradizione il mercatino di Natale una iniziativa dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Ente Agosto Medievale.



"La suggestiva area pedonale di Via Ruffini - spiega il Presidente Piero Fusco dell'Ente Agosto Medievale - farà da cornice ad un incantevole e coloratissimo mercatino che animerà questo fine settimana, dove passeggiando, accompagnati da un sottofondo musicale, si respirerà una magica atmosfera delle tradizionali festività Natalizie e si potranno ammirare la creatività delle opere realizzate e la particolarità degli oggetti esposti, sarà inoltre possibile trovare idee regalo, prodotti tipici, il laboratorio degli Elfi e il sempre affascinante trono dove i bambini saranno accolti da Babbo Natale". I



l mercatino sarà allestito dalle ore 10,00 alle ore 18,00 nei giorni venerdì 22 e sabato 23 dicembre.