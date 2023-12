A Tovo Faraldi, un albero bianco con palline rosse in memoria felle donne vittime di femminicidio

Nell'oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi è stato allestito un albero di Natale molto particolare dall'associazione Tovo nel cuore.



"Un albero bianco, segno di purezza con decorazioni rosse, simbolo di tanti sentimenti: amore, passione, Natale e anche ricordi tutte quelle donne che in questo anno sono state private della loro vita da uomini che non le volevano libere. Su ogni pallina, fatta a mano, c'è scritto il nome di ognuna di loro. Non vuole essere solo un segno di ricordo, ma anche di speranza che non si aggiungano più palline a quell'albero".