Vallecrosia in lutto: è morto Rinaldo Biasi, il padre del sindaco

Vallecrosia è in lutto per la morte di Rinaldo Biasi, il padre del sindaco Armando Biasi, scomparso questa mattina presso l'ospedale di Sanremo.

Lascia il figlio, la famiglia, i parenti e gli amici all'età di 74 anni. Chi l'ha conosciuto lo ricorda per il suo impegno nel mondo sindacale, politico e sociale. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe intorno al primo cittadino della città della famiglia.

Nato il 15 giugno 1949 Rinaldo Biasi è stato amministratore del comune di Vallecrosia dal 1980 al 1995 ricoprendo anche la carica di vicesindaco. E' stato impegnato nel mondo sindacale UIL per trent’anni, in supporto e aiuto alle persone. E' stato anche un esponente del direttivo provinciale del partito socialista negli anni '80-'90 e, inoltre, è stato un organizzatore e promotore di molti eventi estivi per la città di Vallecrosia. Era conosciuto da tutti per la sua disponibilità e aiuto alle persone in difficoltà e in bisogno.