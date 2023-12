Sanremo: laboratorio di Natale al Nido d’Infanzia comunale La Nuvola (foto)

Nel pomeriggio di ieri al Nido d’Infanzia comunale La Nuvola, di Sanremo, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, si è svolto il laboratorio di Natale.

Spiegano dal Nido: “Dopo una breve riunione, per condividere i progetti futuri, i genitori, col prezioso aiuto di ‘piccoli pasticceri’ hanno preso parte al laboratorio proposto, iniziando a creare l’impasto con i vari ingredienti a disposizione: i bambini hanno subito messo ‘le mani in pasta’ realizzando insieme i dolcissimi biscotti di Natale.

Con le formine a disposizione, hanno prima creato diverse forme, guarnito con tanti dolcissimi zuccherini e le gocce di cioccolato e per finire, sono stati messi in forno per la cottura. Durante l'attesa i bambini hanno decorato il proprio sacchettino dove avrebbero messo i biscotti per poterli portare via.

Le sorprese non sono mancate, e, per rendere indelebile questo momento di gioia e condivisione, ogni famiglia è stata immortalata in uno splendido scatto, ricevendo in ricordo la foto con la Polaroid.

In questi giorni di festa i bambini hanno ricevuto anche una visita speciale...l’arrivo di Babbo Natale al Nido, che ha portato loro un piccolo regalo per ognuno: non poteva mancare il suo magico saluto ‘OHOHOOOOOH…BUON NATALEEE’.”.