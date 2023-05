Sanremo: da Coldirodi i residenti chiedono risposte sul futuro del cimitero (foto)

A che punto sono i lavori per l’ampliamento del cimitero di Coldirodi? È la domanda che molti residenti della frazione si pongono notando la situazione di stallo che da molto tempo pervade i dintorni del camposanto. I lavori per l’ampliamento sono iniziati ormai alcuni anni fa (l'importo dell'intervento supera i 300 mila euro) e, ad oggi, la situazione non è certo delle migliori.

Il parcheggio non è regolamentato e a oggi sarebbe a disposizione di privati che lo userebbero a loro piacimento ma, soprattutto, non è collegato con il cimitero. Il passaggio non è mai stato aperto e, come si vede dalle foto che pubblichiamo, ci si trova davanti la strada sbarrata da una porta di legno. Una difficoltà non da poco specie per gli anziani, che devono allungare non poco il loro tragitto. Il tempo passa, ma nulla si muove. E dalla popolosa frazione sanremese di chiedono risposte al Comune.