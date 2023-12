Sicurezza stradale, Ventimiglia attiva dieci nuovi attraversamenti intelligenti pedonali

Sono terminati i lavori di installazione dei 10 dispositivi IoT per il controllo degli attraversamenti pedonali previsti dal Progetto Integrato di Sicurezza Stradale della Città di Ventimiglia, che mira all’incremento della salvaguardia degli utenti della strada. Si tratta di 10 sistemi IoT di ultima generazione per la protezione degli attraversamenti pedonali, non semaforizzati. Ogni apparato è dotato di due segnali luminosi bifacciali posizionati su entrambe le carreggiate, e di un sistema LED che illumina le strisce pedonali e di due pre-segnalatori esterni. Durante le ore notturne, all’avvicinarsi del pedone, le luci LED intensificano la loro luminosità consentendo agli automobilisti di avere una maggiore visibilità dell’attraversamento.

Come ulteriore punto di attenzione per la sicurezza di tutti i cittadini e al controllo del territorio, i sistemi sono provvisti anche di una telecamera fish eye (con vista a 360°) che permette una visione di contesto dell'area di attraversamento.

Qui di seguito i posizionamenti degli apparati:

1 in Corso Limone Piemonte

1 in Corso Francia, all’altezza del civico n. 9

1 in Via Biancheri, all’altezza del civico n. 10

1 in Lungo Roja, all’intersezione con via della Repubblica

2 in Via Oberdan, all’altezza del parco e all’altezza del civico n. 1

2 lungo la passeggiata Cavallotti, all’altezza del civico n. 47 e n. 69

2 in Corso Genova, all’altezza del Teatro Romano e all’altezza del civico n. 35

Con queste ultime installazioni, la Città di Ventimiglia conferma nuovamente il suo impegno verso il raggiungimento dell'obiettivo strategico europeo di ridurre del 50% le vittime e i feriti gravi sulle strade entro il 2030 e azzerarli entro il 2050 ("Vision Zero").

Il Progetto Integrato di Sicurezza prevede, inoltre, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Ti Voglio Bene”, rivolta a tutti i cittadini per promuovere un diverso atteggiamento culturale aumentando la sensibilità di tutti al rispetto delle norme, facendo percepire i regolamenti non come limitazioni, ma come tutela della salute di ogni individuo e del proprio territorio.

Il Progetto è inoltre rafforzato da una diffusa campagna di comunicazione declinata anche su portali web di informazione locale e sui social media, finalizzata ad informare i cittadini sui nuovi interventi e a sensibilizzare tutti gli utenti della strada verso un atteggiamento sempre più responsabile e più consapevole dei rischi che si possono correre quotidianamente sulle strade a causa della mancanza di rispetto delle regole.