Ventimiglia: con il concerto 'Note di Natale', gli auguri dell’Orchestra Filarmonica Giovanile

Sabato 23 dicembre alle ore 21 presso il teatro comunale di Ventimiglia andrà in scena il Concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretto dal Mº Franco Cocco. Durante il concerto si potranno ascoltare numerosi brani tratti dalle più famose colonne sonore come il Padrino, Indiana Jones, Grease, Il Re Leone e molti altri. Non mancheranno i magici canti di Natale e ovviamente un accenno alla nostra cultura musicale locale. Durante lo spettacolo parteciperanno: Il Laboratorio di Musica d’Insieme “Suoniamo Insieme”, la scuola di danza “Centro Studio Danza” e le voci soliste di Carmine Buono ed Erica Accardi. L’ingresso è gratuito