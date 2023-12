Nevica in Val d'Aosta e in Svizzera mentre le Alpi Marittime restano a bocca asciutta

Non è così dappertutto, in Valle d'Aosta la neve c'è. Per non parlare, poi, della Svizzera e dell'Austria. A guardare le previsioni di Arpa Piemonte per i prossimi giorni, in particolare per domani, sui rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali del Piemonte nevicherà.

E' il sud della regione a soffrire, in particolare la provincia di Cuneo e le sue Alpi, dove non nevica dall'8 dicembre e, soprattutto, dove le temperature, complice il fenomeno dell'inversione termica, sono decisamente sopra la media stagionale.

Situazione che costringe gli appassionati di sci dell' Imperiese a rinunciare alle tradizionali trasferte ad Artesina, Prato Nevoso, Frabosa e Limone Piemonte per traferirsi più a nord per poter trascorrere il Capodanno sulla neve.

In Granda, infatti, sono aperte, infatti, solo le stazioni sciistiche che impiegano i cannoni per l'innevamento artificiale.