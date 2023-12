‘La forma della Luna - Italo Calvino e l’osservazione del cielo’, serata di divulgazione letteraria e scientifica al Planetario

Sabato 23 dicembre alle ore 21.00 il Planetario di Imperia ospiterà la serata di divulgazione letteraria e scientifica “La forma della luna - Italo Calvino e l’osservazione del cielo”, a cura della giornalista Alessandra Chiappori.

Realizzata in collaborazione con il Comune di Imperia, Municipia, Solidarietà e Lavoro, il Comitato Antikythera e l’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova, la serata sarà dedicata a Italo Calvino e al suo rapporto di scrittore e intellettuale con le osservazioni celesti, in particolare con la Luna. La serata prevede una speciale proiezione al Planetario di Imperia, accompagnata dal racconto della ricerca dell’autore e dalle sue stesse parole. Il centenario dalla nascita di Italo Calvino, che ha accompagnato tutto il 2023, offrirà l’occasione per indagare alcune grandi fonti di ispirazione dello scrittore: l’astronomia, il cosmo e l’osservazione dei fenomeni astronomici, tra cui gioca un ruolo speciale la Luna.

Accompagnati dalla proiezione di affascinanti immagini del nostro satellite naturale, gli spettatori potranno viaggiare tra le pagine di Italo Calvino passando da un racconto all’altro e incontrando diverse descrizioni della Luna che si associano a tanti personaggi e soluzioni narrative affiancando il percorso di ricerca e le riflessioni dell’autore sul ruolo della letteratura nei confronti della realtà. Alle chiacchiere si alterneranno letture di brani. Da Marcovaldo, personaggio che già negli anni Cinquanta si interrogava sul problema dell’inquinamento luminoso, alla costante ricerca della natura in mezzo al cemento urbano, si arriverà alle Cosmicomiche e a Palomar, progetti letterari che aprono a nuove prospettive di osservazione e ricerca e ad altrettanto inediti linguaggi letterari, ma offrono anche narrazioni oniriche, ironiche, e profonde riflessioni sullo sguardo umano nei confronti dei fenomeni celesti.

Se le condizioni meteo lo consentiranno, all’evento in Planetario seguirà un’osservazione della Luna e del pianeta Giove al telescopio, con la guida dei planetaristi del Comitato Antikythera.

Per partecipare alla serata è possibile acquistare il biglietto tramite Vivaticket LA FORMA DELLA LUNA CON OSSERVAZIONE AL TELESCOPIO (vivaticket.com)

oppure direttamente in biglietteria prima dello spettacolo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Planetario si trova all’interno del Museo Navale di Imperia e sarà aperto e visitabile dalle 15 alle 21, prima dello spettacolo, acquistando il biglietto integrato.

INFO

Costo del biglietto solo spettacolo: intero 16 € a persona, ridotto 11,50 €, combinato con visita autonoma al museo intero 19 €, ridotto 14 €.

Per informazioni: in orario di apertura (sabato e domenica 15:00-22:00; martedì e mercoledì 10:00-13:00) museiimperia@solidarietaelavoro.it oppure tel. 0183651363

Indirizzo: Calata Anselmi, 18100, Imperia