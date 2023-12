'Passeggiando tra i presepi', 'Un Natale…da Favola!' e 'Presepi int’i Carugi' animano Borghetto San Nicolò (Foto)

E' stata un successo la prima edizione di "Passeggiando tra i presepi" da Bordighera a Borghetto San Nicolò . "E' stata una giornata intensa e meravigliosa" - dicono gli organizzatori - "Desideriamo ringraziare tutta l'Amministrazione comunale per il sostegno e il patrocinio. I parroci delle varie parrocchie: don Luca Salomone di Bordighera Alta, padre Faustino Kushnir di Terrasanta, don Salvatore Albano di Madonna dei Fiori e don Salvatore Crisopulli di Borghetto San Nicolò. Un ringraziamento per i punti ristoro va a Pria Presiuza di Bordighera alta, a p adre Faustino Kushnir di Terrasanta, a Mirella Barberis della panetteria di Madonna dei fiori, a lla protezione civile di Bordighera, alla polizia municipale di Bordighera per le segnalazioni lungo il percorso e a gli associati per essere stati le guide della 1° edizione di 'Passeggiando tra presepi'".

Tante persone hanno visitato il paese per ammirare i presepi nei carugi. "Grazie a tutti per aver reso questa 6° edizione di 'Presepi int’i Carugi' piena di magia e di cuore" - sottolineano gli organizzatori - "Un ringraziamento va anche all'associazione nazionale alpini (ANA - sezione di Imperia) per la castagnata offerta, i loro panettoni benefici e le intramontabili canzoni corali alpine, in particolare un grazie speciale va ad Alberto, alla Pro Loco Rinascita Borghettina per averci scaldato il cuore e lo stomaco con polenta, salsiccia e buon vino. Un grazie speciale va al vicesindaco Marco Laganà, alle pittrici di questa edizione Linda Mccluskey e Laura Marelli, a Elio Colomba per il servizio navetta e per l'immancabile presenza del pittore Davide Puma, a Terra Cruda Fabiana e Franca Aprosio per i mercatini artigianali, a Daniela e Giulia per il laboratorio natalizio dell'associazione Voci e note sotto le stelle, a tutti i coristi e a Stefano Primerano del Coro Voci e Note per la musica, tutti gli associati per la disponibilità, la tanta pazienza e il supporto ricevuto. Un vero Natale da favola per Borghetto San Nicolò, il borgo dove è sempre Natale".