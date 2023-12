Babbo Natale arriva a Camporosso, grande festa in piazza Garibaldi (Foto)

Grande festa in piazza Garibaldi a Camporosso per l'arrivo di Babbo Natale. Tantissime persone hanno partecipato all'evento organizzato, domenica scorsa, dall'associazione Arcobaleno e dal Comune per la gioia di tutti i bambini.

Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Davide Gibelli e la sua Amministrazione. "Festa in piazza aspettando Natale. Una serena e piacevole atmosfera con i bimbi di Camporosso e le loro famiglie" - commenta il primo cittadino.

Tombola, intrattenimenti, cioccolata calda, panettone e il concerto della Family Band Gospel Choir hanno animato il paese. "Un grazie speciale va all’associazione Arcobaleno, complimenti davvero per il vostro entusiasmo e impegno" - dice il sindaco Gibelli - "Grazie infinite alla Family Band Gospel Choir per il concerto che ha allietato ed entusiasmato tutti i presenti".