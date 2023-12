Politica, eletta la nuova assemblea provinciale di Sinistra Italiana

Domenica 17 dicembre si è tenuta la seconda fase congressuale di Sinistra Italiana Imperia a seguito del congresso nazionale tenutosi a novembre a Perugia e che ha confermato quale segretario nazionale Nicola Fratoianni ed eletto presidente del partito Nichi Vendola.

“Nel corso della discussione del congresso provinciale - dichiarano da Sinistra Italiana - sono stati affrontati tutti i principali temi politici locali e nazionali e locali: la condizione di grave degrado della sanità provinciale - il fenomeno della emigrazione giovanile legata all’assenza di opportunità di lavoro - le carenze infrastrutturali e dei servizi dell’entroterra - la disperata condizione dei migranti a Ventimiglia che tentano di superare il confine con la Francia - i gravi fenomeni di infiltrazioni mafiose nel nostro territorio – il tema ambientale e della crisi climatica – l’impegno per la ripresa di un percorso diplomatico per la fine della guerra in Ucraina e per un cessate il fuoco in Palestina che consenta di riprendere il progetto di riconoscimento di uno stato palestinese e getti le basi per la convivenza pacifica di due popoli”.

“Il congresso di Sinistra Italiana Imperia ha rinnovato i propri organismi territoriali - aggiungono dal partito - per rilanciare la propria attività in tutti i territori della nostra provincia e nelle istituzioni, promuovere le proprie proposte sui temi centrali del ponente ligure e per dare il proprio contributo nelle prossime competizioni elettorali. A cominciare dalle elezioni europee del 2024 in cui ci presenteremo sotto le insegne dell’Alleanza Verdi e Sinistra, delle amministrative del comune di Sanremo nella lista Progetto Comune a sostegno della candidatura a sindaco di Fulvio Fellegara e delle elezioni regionali del 2025”.

La nuova assemblea provinciale eletta dal congresso è composta da: Diego Bazzanella, Marco Berio, Alida Civile, Carla Nattero, Giuseppe Famà, Elena Giardini, Fabio Ormea, Marcella Rognoni e Lucio Sardi. L’assemblea provinciale ha poi nominato a segretario provinciale Lucio Sardi.

Il congresso ha anche eletto il collegio dei garanti del partito composto da Mario La Penna, Franca Natta e Fortunato Pannuti, organismo che ha nominato come presidente Franca Natta.