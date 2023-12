Marco Balzano a Villa Nobel per il terzo incontro di Sa(n)remo Lettori

“La rassegna, come ha raccontato nei saluti iniziali Eugenio Nocita, membro del CdA di Sanremo e già assessore alla cultura del Comune di Sanremo, è una rassegna di altissimo livello, che ha sempre avuto un grande seguito di pubblico e sta, anche in questa edizione, portando molto prestigio alla città e alle scuole di Sanremo, creando un crescente entusiasmo per la lettura e una atmosfera davvero molto bella - aggiungono - per questo ha ringraziato molto Francesca Rotta Gentile, appassionata docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo, che con professionalità ha portato in città i maggiori scrittori contemporanei curando ogni dettaglio. Nocita ha ringraziato i dirigenti, i professori, tutti i ragazzi, le scuole, gli sponsor che collaborano con Rotta Gentile”.

“La Dirigente Scolastica del prestigioso liceo sanremese, Mara Ferrero, precedentemente docente di Lettere, ha intervistato con competenza l'autore, dandogli modo di esibire la propria personalità tramite un dialogo attento e puntuale e giocando anche un po' con la letteratura e alla domanda quali sono i tuoi modelli classici - proseguono dall'organizzazione dell'evento - il vincitore del Premio Campiello Balzano ha raccontato chi suoi, come diceva, Sciascia "Adorabili" ovvero gli imprescindibili che si tiene sul comodino e con cui è in continuo dialogo. Albert Camus Balzano lo definisce "il più grande scrittore forse di sempre perché è riuscito a restituirci una idea di Mediterraneo che non abbiamo colto, (andrebbe riletto in questi giorni difficili di guerre), come luogo di cultura perché luogo di pace, ha indagato la profondità dell'umano arrivando alla conclusione che l' uomo è un balia dell' esistenza stessa e questo lo trovo particolarmente affine a quello che succede ad alcuni miei personaggi, la vita è qualcosa di più grande, è uno sguardo su una vertigine". Balzano prosegue, raccontando il suo amore per gli scrittori americani ad esempio Jhon Steinbeck in particolare "Furore", Natalia Ginzburg che definisce "un repertorio di immagini e spontaneità umana unica"; Leopardi a cui ha dedicato una tesi ma soprattutto il Leopardi filosofo; Petrarca per Balzano un autore molto moderno perché ci racconta in tantissimi versi " dei piccoli spostamenti del cuore". Balzano in questo incontro ha creato ponti e collegamenti sorprendenti con la letteratura e la dirigente Mara Ferrero auspica che anche gli studenti possano prendere esempio e sempre più imparare a giocare con la letteratura. Balzano inoltre rivela la sua corrispondenza epistolare con un autore mancato lo scorso anno Javier Marias, un autore molto diverso da lui ma da cui è incantato così lascia ai ragazzi e al numeroso pubblico un' altra lezione " Imparate ad ammirare la diversità ". L'autore dialoga con i ragazzi e rivela loro anche alcuni suoi passatempi come la batteria e l' arte del vino. Ascolta le riflessioni articolate degli studenti e ne rimane colpito e le definisce molto belle e profonde, apprezza moltissimo anche le canzoni eseguite dalla Band del Liceo Cassini diretta dal prof Claudio Iezzi”.