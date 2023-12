Badalucco: crollo di detriti sulla Provinciale nel giugno scorso, in dirittura d'arrivo i lavori sovrastanti (Foto)

Sono ripresi i lavori per la sistemazione della strada sopra la provinciale 548 della Valle Argentina, che aveva causato il crollo di detriti ed altro, il 20 giugno scorso (QUI).

Il crollo dei detriti sulla Provinciale aveva provocato il ferimento di un automobilista che stava transitando in quel momento e l’instaurazione del senso unico alternato per alcune settimane.

Entro poco tempo i lavori dovrebbero terminare, dopo l’affidamento ad una nuova ditta rispetto alla precedente, per velocizzare l’iter ed anche per evitare la perdita dei finanziamenti al Comune.

Un intervento importante per la sicurezza del transito sulla strada Provinciale 548, molto importante per chi vive in Valle Argentina.