Sanremo: Villa Mercede, ci siamo quasi. Il restyling sempre più vicino ed ora il collaudo statico

Dopo l’ok, arrivato dalla conferenza dei servizi (passo cruciale per la realizzazione del progetto), ora il comune ne fa un altro per il progetto di ristrutturazione di Villa Mercede, storico edificio di zona San Martino in corso Cavallotti, che vedrà nelle prossime settimane il collaudo tecnico-amministrativo, affidato all’architetto Romano Bianchi.

Il restauro e il recupero dell’edificio dismesso ha consentito a Palazzo Bellevue di accedere ai 3,5 milioni di fondi ministeriali per il bando ‘Rigenerazione urbana’ del 2021. Dopo i pareri positivi in conferenza dei servizi (alla quale hanno partecipato nell’aprile scorso: Asl 1, il servizio autorizzazioni paesaggistiche e vincoli, la Soprintendenza Archeologica, le belle arti, il paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province si Imperia, La Spezia e Savona), la procedura sta andando avanti

L’obiettivo finale è quello di restituire Villa Mercede alla cittadinanza come spazio culturale e, soprattutto, di dare una sede distaccata all’Università di Imperia, progetto rimasto per troppo tempo nel mondo delle idee e ora sempre più vicino alla sua realizzazione.

Il costo del collaudo statico ed amministrativo di Villa Mercede ammonta a 47mila euro mentre, l’intervento totale della struttura sarà di 3,85 milioni. I lavori dovrebbero iniziare entro la fine di gennaio del prossimo e termineranno al termine del 2025.