Sanremo: grande partecipazione per la presentazione del libro “Sempre ti vedo” di Paolo Angeletti con acquarelli di Alberto Pulinetti (Foto)

Sabato presso il Museo Civico di Piazza Nota a Sanremo, la casa editrice "Lo Studiolo" ha presentato il libro di poesie "Sempre ti vedo" di Paolo Angeletti con acquarelli di Alberto Pulinetti. L'evento è stato salutato elegantemente dall'Assessore Avv. Massimo Donzella per l'Amministrazione comunale. Freddy Colt, Fabio Barricalla e Marco Innocenti hanno introdotto, in una colta nota critica, la poesia di Paolo Angeletti, recitata con pathos, nel corso dell'incontro, dall'attore Teo Ricci. Intermezzi musicali sono stati affidati a Luisa Repola al pianoforte e Aurora Pulinetti al flauto, che hanno eseguito alcuni brani di Piazzolla e Morricone. Inoltre l'autore stesso Paolo Angeletti ha recitato la sua poesia "Emilio" di immagini e luoghi, emozionando il folto pubblico presente in sala