Ospedaletti: raccolta differenziata al 54% ma con le nuove isole informatizzate si punta a crescere

Come molte altre città della nostra provincia, anche Ospedaletti è alle prese con i problemi di raccolta differenziata dei rifiuti. Una questione che, lo ricordiamo, è di fatto in mano a residenti, turisti e commercianti, visto che i comuni tentano in ogni modo di organizzare sistemi di raccolta ma, molto spesso, questi non vengono rispettati.

Proprio per questo ad Ospedaletti sono state da poco installate alcune nuovissime isole informatizzate con chiave ed altre non informatizzate. Le prime serviranno per raccogliere l’immondizia dei privati mentre, le altre saranno utilizzate dalle attività commerciali. Proprio in questi giorni si sono svolte a ‘La Piccola’, tre riunioni per spiegare agli utenti il funzionamento del nuovo sistema. Incontri molto partecipati che, ci si augura, possano invertire la rotta.

Al momento, infatti, la percentuale di differenziata di Ospedaletti è al 54%, ben al di sotto del minimo del 65%, dettato dall’Unione Europea. Purtroppo i problemi sono quelli più classici ma, soprattutto il conferimento ‘selvaggio’ sia nei cassonetti che nei cestini dell’immondizia, spesso trovati dagli operatori ecologici stracolmi di rifiuti che arrivano da abitazioni ed esercizi commerciali.

Vengono anche segnalati conferimenti errati da parte, in particolare, di proprietari di seconde case. Solitamente gli operatori ecologici trovano i cassonetti dell’indifferenziata stracolmi, anche di umido, plastica e carta mentre, quelli preposti sono vuoti. Dal Comune raccomandano, con il nuovo sistema di raccolta, una maggiore attenzione di tutti (residenti, turisti e commercianti) anche perché, all’aumentare della differenziata corrisponde un calo della Tari, la famigerata tassa sull’immondizia.