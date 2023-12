Imperia: alla Camera di Commercio la proiezione dei documentari realizzati dagli studenti del "Vieusseux"

Venerdì 22 dicembre alle 21 all’auditorium della Camera di Commercio di Imperia saranno presentati i tre documentari realizzati dagli studenti del Liceo Vieusseux di Imperia per il progetto “Im-magini e suoni per una città centenaria”, realizzato nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola promosso da Mic e MiM.

Il Liceo, vincitore del bando Cinema scuola lab 2022/2023, ha organizzato una serie di attività e laboratori culminati con la realizzazione di tre documentari che, con l’obiettivo di coniugare cinema e territorio in un momento speciale come quello del centenario della città, sono stati dedicati a Imperia.

I ragazzi che hanno aderito al progetto hanno scelto come argomenti dei loro documentari la Biblioteca civica Leonardo Lagorio, le figure femminili imperiesi di ieri e oggi, i festeggiamenti degli 11 ex comuni che formano Imperia.

I lavori sono stati curati in ogni aspetto dagli studenti, che hanno messo a frutto le nozioni teoriche, tecniche e pratiche acquisiste grazie alle lezioni svolte in classe negli scorsi mesi. Prima mettersi al lavoro in modo fattivo i ragazzi hanno seguito infatti una serie di lezioni e laboratori tenuti da esperti come Carlo Griseri (storia e critica del genere documentaristico), Alessandra Chiappori (ricerca delle fonti/scrittura della sceneggiatura) Valerio Tarricone (premio Oscar 2018 per effetti speciali) Manuel Stefanolo, Andrea Languasco e Fabio Zenoardo (riprese e montaggio) di Macaia film con la supervisione scientifica di Simone Gandolfo.

I ragazzi hanno poi lavorato in piena autonomia per diversi mesi, dalle prime fasi di progettazione alla stesura della sceneggiatura, dalle riprese al montaggio, guidati a conoscere più a fondo luoghi, persone ed eventi della città e seguiti in questo percorso impegnativo dai docenti (prof. Ramoino, Baglietto, Montevecchi e Rusponi).

Molte delle immagini sono state girate a Oneglia, Porto Maurizio ma anche in borghi come Montegrazie o Sant’Agata. Per ciascun tema esplorato nei tre documentari, sono state scelte vie e soluzioni diverse nella comune intenzione di raccontare pagine, volti e storie della realtà imperiese. Tra le scoperte e i momenti di approfondimento che hanno caratterizzato il lavoro ci sono alcuni personaggi cui sono dedicate vie cittadine come Giacinta Ferro o Teresa Sauli, ma anche diverse interviste a imperiesi illustri come Stefano Senardi o Giulia Gorlero.

Anche le colonne sonore dei tre documentari sono state eseguite da giovanissimi protagonisti, grazie alla collaborazione con gli studenti dell’Istituto comprensivo N. Sauro, che durante la serata di venerdì 22 dicembre regaleranno al pubblico alcuni intermezzi musicali.

L’ingresso alla serata conclusiva di proiezione e presentazione del 22 dicembre è libero fino a esaurimento posti.