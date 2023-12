I Carabinieri del comando provinciale di Imperia hanno aderito all’iniziativa dei commercianti del consorzio civico NuovOneglia e in questi giorni pattuglieranno a piedi le vie del centro cittadino.

Nell’occasione i Carabinieri indosseranno la cosiddetta grande uniforme invernale ridotta che prevede il caratteristico cappello a lucerna, senza pennacchio, mantellina, bandoliera, guanti bianchi e sciabola.

I servizi dei Carabinieri in grande uniforme per le vie del centro di Imperia verranno riproposti nell’arco di tutte le festività.