Sanremo: grandi emozioni e partecipazione all'evento musicale benefico alla chiesa luterana

Pomeriggio musicale intenso e ricco di emozioni (tra riflessioni, brevi narrazioni storiche, celebri arie con alcune incursioni nel repertorio natalizio) quello dell’evento benefico 'Parole e Musica di Natale', organizzato dalla fondazione 'L'Uomo e il Pellicano' di Alberto Guglielmi Manzoni, ieri alla chiesa luterana di Sanremo.

La chiesa era gremita e i presenti hanno seguito con interesse le appassionate riflessioni di Guglielmi Manzoni, che ha illustrato natura e scopi della fondazione, sottolineando l’importanza della gratitudine per i doni della vita e la causa per cui è stato organizzato lo stesso evento: raccogliere fondi per l'associazione AISLA della zona di Imperia.

Gli intermezzi musicali sono stati affidati alla soprano Fiorella Di Luca, che ha incantato i presenti con la sua meravigliosa voce, e alla bravissima pianista Tiziana Zunino. Sono stati eseguiti brani di F. Gruber, F. Schubert, G. Verdi, C. Franck e J. Brahms.