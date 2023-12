Sanremo: cigno soccorso a porto sole , aveva un amo in bocca e della lenza attorcigliata ad una zampa

Un bellissimo cigno di stanza nelle acque del porto di Sanremo è stato salvato quest’oggi dai soccorritori delle ambulanze veterinarie della Val Nervia .



L’animale, infatti, aveva un amo in bocca con un filo di nylon penzolante della lenza attorcigliata intorno ad una zampa. In evidente difficoltà, è stato attirato con piccoli pezzi di pane lanciati dalla spiaggia dal Morgana. A quel punto si è lasciato avvicinare ed è stato catturato per poi essere liberato dalla lenza e dall’amo.