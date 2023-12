Sanremo, delibera Tari per seconde case, lo sfogo di un proprietario: "Siamo in due e dobbiamo pagare per tre!"

"Egregio Direttore, le scrivo per denunciare la disastrosa delibera del comune di Sanremo sulla Tari delle seconde case.

Le faccio notare come si voglia colpire che ha investito ed investe soldi nel comune di Sanremo perché, il far pagare di più a chi inquina di più, mi sembra corretto ma, chiedo di sapere dove inquina una persona che ha investito i suoi risparmi per comprarsi casa a Sanremo per passarci momenti felici della sua vecchiaia in alcuni periodi dell’anno. Non riesco a capire il concetto per cui si debba pagare la Tari NON in base agli occupanti effettivi da stato di famiglia ma, viceversa per uno scriteriato concetto di ‘occupazione presunta’ in base alle dimensioni della casa.

Io la occupo assieme a mia moglie e NON per tutto l’anno ma debbo pagare per TRE persone i rifiuti in quanto la mia abitazione è di 56 Mq. Vuol dire che quest'amministrazione prevede che da ora in avanti andrò in giro per Sanremo a ‘ spargere ’ l’immondizia che NON produco visto che la terza persona NON esiste. Spargerò più immondizia per le strade di Sanremo così che le strade (già sporche) potranno essere ricettacolo per i topi che già abbondano nel territorio.

Scusi per lo sfogo ma lo trovo ingiusto oltre che contro ogni logica e, penso, anche alla legge.

G. Mario Pittarello".