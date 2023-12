Badalucco si veste di Natale: serie di iniziative nel piccolo centro della Valle Argentina

Nel paese già da tempo l’aria sa di legna bruciata. Il fiume vi scorre in mezzo, ora ricco di acque. Anche se gelide. Perché in alto. Sopra Triora le cime sono state precocemente tinte di bianco. L’aria è frizzante a Badalucco, specie al mattino e nella notte.

“Ma a l’è giustu. Semu vicini au Natale. Sennò che Natale u saieva”: è il contorno del discorso, incontrando tra i carrugi chiunque: “U fa freidu”. Questo naturale clima natalizio da qualche anno Badalucco ha deciso di utilizzarlo per presentare la sua candidatura come il paese di Natale della provincia di Imperia. E allora con il sistematico, ma discreto, coordinamento del Comune fioriscono le iniziative. Quasi tutte a costo zero. Tutte con il volontariato di gente dei carrugi. E di artigiani locali. L’esordio è rappresentato dalla giornata del 17 dicembre.

“La magia del Natale arriverà a Badalucco domani – spiega il Consigliere Giusy Laigueglia - e sarà una festa per grandi e bambini, tra mercatino di Natale con l'opportunità di acquistare prodotti tipici e di artigianato ad esempio di lavorazione del legno e dell’ardesia, laboratori creativi per grandi e piccini, una visita speciale di Babbo Natale, caccia al tesoro, tombolata e cioccolata calda. Tutto avverrà nella restaurata Piazza Marconi, nel centro del Paese”.

Il programma dettagliato prevede una serie di laboratori creativi che si svolgeranno al mattino dalle 10.30 alle 12.30:

- "Intreccio creativo" - bambini e adulti possono fare un'esperienza di intreccio con materiali naturali, creando un piccolo cestino e rivivere per un istante un sapere del passato;

- "Arte Terapia"un'esperienza con l'uso del colore per attraversare emozioni e sensazioni. Non serviranno competenze artistiche ma basterà semplicemente mettersi in gioco per esplorare sé stessi e relazionarsi con il gruppo;

- "Creazione di storie colorate" - con la macchina Spin Art giracolore e "Test dei colori" con il metodo Max Luscher per i piú grandi;

- Laboratorio di cucito;

- Laboratorio "Argilla e colori" per grandi e piccini.

“Al pomeriggio, dalle 15, inizierà una fase più ludica – continua Giusy Laigueglia -Partenza della Caccia al Tesoro a squadre che si svolgerà per le strade del paese. Tombolata presso il Giardin du Prevostu con cioccolata calda e pandoro per tutti. Qui non conta l’età ma la capacità di ognuno di sapersi mettere in gioco e di trascorrere qualche ora in amicizia ed allegria”.

Le vie del paese del buon vivere intanto si stanno accendendo per luminarie di ogni tipo e installazioni natalizie veramente originali. “Per il quinto anno consecutivo – spiega il Consigliere delegato all’arredo urbano Donatella Boeri - abbiamo bandito Natale in (con) corso, che coinvolge i gli abitanti dei rioni del paese riuniti in squadra. Il tema di quest’anno è il Vero Natale. Prende lo spunto dalla poesia: Lo zampognaro di Gianni Rodari. E’ un invito ad esprimere cosa occorra perché si compia il vero Natale". In pratica gli abitanti dei vari rioni, devono rappresentare la risposta al quesito del comune con un’installazione, autofinanziata nel rione in cui abitano. Come tutti gli anni una giuria super segreta il giorno dell’Epifania assegnerà i posti della classifica finale. “Al di là dell’aspetto concorsuale – puntualizza Donatella – il nostro obiettivo è quello di incentivare la creazione di rapporti di buon vicinato, facilitati dall’atmosfera natalizia, attraverso momenti di condivisione e di lavoro in comune”.

Riprende quest’anno infine, con assoluta pienezza, dopo le interruzioni per la pandemia la tradizione, a cura della pro loco, della distribuzione gratuita del torrone artigianale e della cioccolata calda. Avverrà nella piazza del duomo, al termine della Santa messa di mezzanotte a Natale. A questo si aggiunge una nuova iniziativa che coinvolge i più piccoli. In occasione della festa di Natale la Non-Bottega "U Baatu" propone l'iniziativa "Un dono, un sorriso". I bambini sono invitati a visitare la bottega e a scegliere un regalino da donare a familiari o amici. Il regalo verrà incartato e in cambio verrà chiesto loro solo un sorriso. "U Baatu" si trova presso la Passeggiata Lungo Fiume, orario di apertura dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

“Come sempre Natale è il momento più dolce dell'anno dove la parola famiglia e la parola comunità acquisiscono i significati più veri e profondi – conclude il sindaco Matteo Orengo - Badalucco ha attraversato e sta attraversando ancora dei momenti difficili e vorrei davvero che per queste feste mettessimo da parte tutti i problemi e le difficoltà e ci immergessimo in una dimensione ovattata e serena. Voglio ringraziare la popolazione che da qualche anno ormai collabora nell'abbellimento del paese con luci e festoni, la Pro loco che allieta la bellissima notte del 24 con torrone e cioccolata calda le attività che si apprestano a ricevere gli ospiti che desidereranno passare qualche ora da noi, i collaboratori del Comune che stanno lavorando assiduamente .... Un augurio di Buon Natale a tutti i Badalucchesi sperando che in futuro i nostri progetti possano realizzarsi”