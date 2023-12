Sanremo: l’omaggio del consiglio comunale per il comandante della Polizia Locale Claudio Frattarola

Tutti in piedi in consiglio comunale per salutare il pensionamento di Claudio Frattarola, comandante della Polizia Locale di Sanremo e in servizio al comando matuziano per 35 anni. Entrato con il ruolo di “vice” nel 1988, dal 1997 ha assunto la guida fino a oggi.

Questa sera il consiglio comunale matuziano gli ha tributato l’omaggio con la consegna di una targa e le parole di ringraziamento del sindaco Alberto Biancheri, del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, degli assessori e dei consiglieri comunali.

Anche Stefano Isaia, portavoce della Lega, si è congratulato con il comandante Claudio Frattarola per il suo pensionamento “Lo ringrazio, a nome della città, per il servizio svolto con professionalità e capacità di ascolto. Senza dimenticare il fratello Domenico, anche lui in pensione e suo ex collega al Casinò. L'albero Frattarola è sano e pieno di valori".