Porte Aperte al Liceo Aprosio: ‘visite guidate’ al liceo Classico, Scientifico, Linguistico e Scienze Umane

Il Liceo 'Aprosio' di Ventimiglia, in prossimità delle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2023/2024, propone alle famiglie una giornata di 'open day' per presentare ai genitori e ai ragazzi delle medie l’ offerta formativa degli indirizzi liceali: classico, scientifico, linguistico e scienze umane.

'Ciceroni' d’eccezione, saranno gli studenti dell’Aprosio che guidati dai loro docenti spiegheranno ai futuri iscritti le caratteristiche della scuola, i laboratori, le materie e il 'modus operandi' del liceo cittadino. Appuntamento sabato 16 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Domattina dalle 10 (prenotazione sul sito www.liceoaprosio.it) i docenti e gli alunni del Liceo 'Aprosio' presenteranno quindi l'offerta formativa dell'istituto, rispondendo a domande, dubbi, perplessità dei genitori che sono coinvolti nella scelta della scuola per i propri figli.

Tante le proposte e le novità che l’Aprosio propone per il prossimo anno scolastico: a partire dai nuovi strumenti digitali di apprendimento, acquistati grazie ai fondi PNRR, l’accreditamento Erasmus Plus, ottenuto di recente dalla scuola che favorisce viaggi culturali all’estero per gli alunni delle scuole e la mobilità per i docenti.

Nuovo look anche per gli impianti sportivi dell’istituto (due palestre, campi da volley e “mini” pista d’atletica) che rappresentano un vero e proprio “fiore all’occhiello” della scuola ventimigliese. Ogni anno gli alunni coadiuvati dai docenti propongono L’Orientaclassico, APROpoSItO di scienza e il Festival delle Lingue.

“Il Liceo 'Aprosio' - spiega la Dirigente, Lara Paternieri - rappresenta sicuramente una realtà educativa e culturale fondamentale e nello stesso tempo un punto di riferimento sempre più solido e prezioso per le famiglie del nostro territorio in un momento segnato da difficoltà ed incertezze. La scuola rimane a disposizione sia per ulteriori chiarimenti sia per fornire eventuale supporto alle famiglie nelle procedure di iscrizione”.