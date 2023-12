Badalucco: in 500 nonostante il freddo pungente 'Nel buio del silenzio' per il 'No' alla diga (Foto e Video)

L’estate scorsa era una bella e fresca serata mentre oggi i partecipanti hanno dovuto sfidare il pungente freddo di dicembre per dire il loro secco ‘No’ alla eventuale costruzione di una diga sul torrente come prospettato alcuni mesi fa. Circa 500 persone, sia del piccolo centro della Valle Argentina che degli altri paesi vicini, si sono radunate per protestare contro il progetto.

Nel luglio scorso fu una serata ricca di interventi e di slogan, con momenti di riflessione in diversi luoghi del paese. Questa sera, invece, si è seguito l’unico slogan proposto, ovvero ‘Nel buio del silenzio’, proponendo un corteo di luci per le vie di Badalucco. La manifestazione è scattata da piazza Duomo, per una camminata con l’arrivo alle 19.

Al termine del corteo sono intervenuti: il geologo Raffaello Anfossi ed i sindaci di Badalucco e Carpasio, Matteo Orengo e Mariano Bianchi, oltre ai rappresentanti del movimento ‘Insieme per amore contro ogni forma di diga’.