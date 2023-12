Sanremo: donato dalla famiglia di Camillo Carlo Benso ecco il nuovo magazzino della Croce Rossa (Foto)

E’ stato inaugurato questo pomeriggio, in via Zefiro Massa a Sanremo, il nuovo deposito di stoccaggio della Croce Rossa matuziana.

Donato dal fratello Luigi, il deposito è stato dedicato a Camillo Carlo Benso, ex volontario matuziano prematuramente scomparso un anno e mezzo fa. Grazie alla donazione della famiglia alla Croce Rossa di Sanremo il locale andrà a sostituire quello dell’ex stazione ferroviaria di piazza Cesare Battisti.

I nuovi locali di via Zefiro Massa verranno utilizzati solo come magazzino di stoccaggio, visto che la distribuzione si sposterà in quelli di corso Imperatrice, dove trova spazio lo ‘sportello della gentilezza’. All’inaugurazione del magazzino erano presente, tra gli altri, il presidente Ettore Guazzoni, l’Assessore Costanza Pireri, il donatore Luigi Benso e molti volontari e dipendenti della Croce Rossa di Sanremo.