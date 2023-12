Sanremo: sabato dalle 10 alle 16 ‘porte aperte’ all’istituto tecnico per il turismo e professionale sociosanitario

Come ogni anno, l’i.i.s. “Ruffini-Aicardi” organizza iniziative dedicate all’orientamento in entrata: sabato prossimo al Campus scolastico di Valle Armea, dalle 10 alle 16 ci saranno le “Porte Aperte” per gli alunni delle terze medie e le loro famiglie che desiderano ricevere informazioni sui corsi di studio “Istituto Tecnico per il Turismo” e “Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale” e per visitare gli ambienti scolastici, i laboratori e le strutture per le attività sportive.

Ci riferisce la professoressa Katya Renda-Paolino, referente per l’orientamento: “Abbiamo aderito a tutti gli inviti delle Scuole Medie del nostro territorio per presentare i nostri indirizzi di studio, ma l’evento di sabato sarà l’occasione per visitare la nostra scuola, per incontrare docenti e studenti che potranno fornire ulteriori chiarimenti circa le materie e i quadri orari, le “curvature” e tutti i progetti che attuiamo, anche per rendere i nostri corsi piu’ rispondenti alle richieste del mondo del lavoro. L’Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale sono entrambi di durata quinquennale, e consentono sia la prosecuzione universitaria sia l’inserimento nel mondo del lavoro. Interessanti esperienze di PCTO, stage linguistici all’estero, le Certificazioni linguistiche, il corso per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario sono alcuni esempi dei progetti che, nell’ambito dell’autonomia scolastica, caratterizzano la nostra offerta formativa. Nel momento importante che è la scelta della scuola superiore siamo a disposizione per fornire le necessarie informazioni”.