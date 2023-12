Da Ventimiglia a Taggia non ci sono spazi per i vaccini: utenti dirottati a Imperia, Asl "Stiamo cercando nuove date"

Qualche lamentela di chi, nei comprensori di Sanremo e Ventimiglia sta cercando di prenotare il vaccino antinfluenzale o quello per il Covid-19. Diversi residenti delle città comprese tra Taggia e il confine di stato vengono tutte dirottate verso il Palasalute di Imperia che, ovviamente, per molti è lontano.

Da Asl evidenziano come, effettivamente, i posti siano limitati e le agende delle città a ponente sono piene di appuntamenti. Non essendoci le cosiddette ‘vaccinazioni’ di massa, ne vengono fatte circa 30/40 al giorno e, quindi, in molti non trovano posto e vengono dirottati ad Imperia.

Al momento, infatti, a Sanremo sono due i giorni previsti entro Natale, dopo quello di martedì il prossimo sarà il 20 dicembre. A Ventimiglia ieri e il 29 dicembre mentre ad Imperia i vaccini vengono fatti il lunedì e martedì. Fino al 23 sono anche previste vaccinazioni ‘straordinarie’ il sabato, sempre al Palasalute con la possibilità di 120 posti liberi.

L’azienda sanitaria ha anche confermato che le vaccinazioni verranno nuovamente calendarizzate ed altri utenti potranno trovare spazi. A gennaio dovrebbero entrare in funzione alcune farmacie che faranno i vaccini ed un altro dei problemi riguarda la carenza di medici come tutti i diversi reparti della nostra Asl.

Al momento chi ha prenotato nei giorni scorsi ha ottenuto l’appuntamento solo per il Palasalute di Imperia, oppure dovrà attendere gennaio per poterlo avere tra Sanremo e Ventimiglia. Asl sta comunque lavorando al miglioramento del servizio per il pubblico e, proprio per il 30 dicembre ha fissato una nuova giornata extra per 120 persone.