Bordighera: prodegue sino al 2026 la convenzione tra Comune e Banda 'Borghetto San Nicolò'

Proseguirà la convenzione, per il periodo dal 2024 al 2026, tra il Comune di Bordighera e la Banda 'Borghetto San Nicolò'. L’Amministrazione conferma quindi la propria fiducia ed il proprio sostegno alla formazione musicale che, da quasi trent’anni, opera sul territorio impegnandosi nell’attività concertistica e nell’azione formativa rivolta sia agli alunni delle scuole dell’obbligo sia a nuovi musicisti da inserire nel proprio organico.



Il Comune, in particolare, concederà un contributo annuo di € 6.000, un locale idoneo da adibire a sede e scuola di musica ed eventuali contributi straordinari finalizzati al sostegno di esigenze particolari ed imprevisti o per specifiche iniziative turistico – culturali. La banda, da parte sua, si impegna a tenere annualmente i concerti istituzionali del 25 aprile e del 4 novembre e altri cinque concerti di intrattenimento, oltre a perseguire tutti gli obiettivi delle proprie finalità statutarie, tra cui quelli relativi all’educazione musicale.



“L’attività della banda musicale 'Borghetto San Nicolò' merita il nostro pieno appoggio, per più di una ragione: per la vicinanza e la formazione dei giovani, per la salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale cittadino, per la diffusione della cultura musicale. Siamo felici di poter essere a fianco di questa formazione piena di talento, che porta con sé il nome di Bordighera.” commenta l’Amministrazione.