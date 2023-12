Ventimiglia: Arte e Scienza al liceo 'Aprosio' con un ricco programma di attività, laboratori, esperimenti scientifici

Può la scienza unirsi all’arte e dare vita ad un’armonia 'matematicamente' perfetta Si potrà scoprire al Liceo 'Aprosio' di Ventimiglia con 'APROpoSItO di scienza': un’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati che vanta un ricco programma di attività, laboratori, esperimenti scientifici.

Arte e scienza coglieranno insieme, quasi all’unisono, lo 'spirito dei tempi', con una sincronia stupefacente. L’appuntamento è venerdì 15 dicembre dalle 14.30 alle 19.

L’iniziativa, fiore all’occhiello della scuola, è firmata dai dipartimenti di Matematica e Fisica, Scienze, Scienze umane e Scienze Motorie del Liceo Aprosio e vede protagonisti gli studenti del liceo che animeranno il pomeriggio con attività ludiche e laboratoriali.

L’appuntamento è rivolto a tutte le persone che abbiano piacere di passare una giornata all’insegna della scienza e in particolare ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie che saranno guidati da studenti poco più grandi di loro nell’affascinante mondo della scienza.

Ecco il programma.

Astronomia

STAR ATTACK - 3 laboratori di astronomia e arte

Galassie in tasca

Immagina una galassia e imprimi la sua immagine su un foglio di carta per poterla portare in tasca!

Vieni al cinema con la luna?

Tra racconti di scienza e viaggi fantascientifici sul grande schermo

Quando le stelle incontrano l’arte

Storie e leggende nel cielo da portare a casa

Chimica

Il colore dell’acqua

..dove si imparano le proprietà dell’acqua

Arte della cromatografia

dove si impara come si possono separare i componenti di miscele colorate

Colori naturali

La scienza dei colori per l'arte: dove si impara come creare colori con materiali naturali

Fisica

Musica e colori con l’elettronica!

..dove, con l’aiuto dell’elettronica, si suona e si miscelano i colori

La fisica è un'opera d'arte

… dove si scopre quale esperimento di fisica è nascosto dietro ai quadri più famosi

Art & science test

Dimmi quale quadro ti piace e ti dirò che scienziato sei

Fisica comanda colori

.. dove la luce diventa protagonista con tre mini laboratori dal titolo

La luce fa magie?

Messaggi segreti

Disegni allo specchio

L’orchestra vegetale

…. dove si suonano oggetti strani, con sorpresa finale

da Pitagora a Autotune

.. dove si racconta la storia della musica e il suo legame con la scienza

La forma del suono

sentiamo i suoni, ma riusciremo anche a vederli?

La fisica in musica

si può studiare fisica anche con la chitarra e il violino

INGEGNERIA

Mousetrap car!

.. dove le trappole per topi diventano macchine del Gran Premio

MATEMATICA

Il frattale di Natale

… dove si impara cosa sono i frattali e se ne appende uno all’albero

Arte al cubo

.. dove si gioca con cubi originali per costruire architetture matematiche

Dante matematico

il racconto di come Dante utilizza la matematica all’interno della Divina Commedia

Codici Segreti e Crittografia

Tutti possono realizzare codici per trasmettere messaggi segreti

L'arte a forma di Natale

.. dove la matematica si unisce agli origami per creare l’atmosfera del Natale

SCIENZE

L’arte che ci circonda

Può un batterio essere un artista? e cosa ne dite di lieviti e funghi? scopriamo insieme come gli esseri viventi (non umani) sono collegati al mondo dell’arte

Chi inganna il tuo occhio?

scopriamo l’occhio e come le illusioni ottiche lo possono trarre in inganno

La scienza a fumetti

...dove anche i fumetti diventano un modo per fare scienza

Leonardo: artista e scienziato

alla scoperta di un uomo di ingegno e di talento

SCIENZE UMANE

Abbiamo ospiti: DIXIT e Rorschach

Quando un'immagine vale più di mille parole. Gioca con noi a Dixit e sperimentati in un mondo dove ogni macchia di colore prende forma

SCIENZE MOTORIE

Marching band

Parteciperanno i “Drum Major” Diandra di Franco (Banda Musicale città di Ventimiglia Marching band) Vincenzo Rotondaro (West Coast Drumline) e i musicisti della marching band di Ventimiglia.