Sanremo: Roberto Ravera al Casinò con ‘Sierra Leone antropologia di un mondo a parte’ (Video)

Il dott. Roberto Ravera ha presentato al Casinò di Sanremo l’opera ‘Sierra Leone antropologia di un mondo a parte’ (ed. Leucotea). Dalla prefazione di Vittorio Gallese: “Il nostro lavoro in Sierra Leone ha dato un senso tutto nuovo al nostro ruolo di neuroscienziati, contribuendo a ridurre la distanza dal mondo reale che chi fa il nostro lavoro talvolta percepisce, totalmente assorbito com’è dalle problematiche scientifiche che appassionano chi fa scienza. Il libro che state per leggere è la testimonianza dell’impegno, dell’entusiasmo e della capacità di Roberto e dei suoi collaboratori nel portare la luce della scienza e il calore della fraterna simpatia per l’Altro in uno degli angoli più poveri del pianeta”.

Il libro è la testimonianza di un grande progetto di salute mentale per bambini vittime di violenze e abusi in Sierra Leone. Ma è soprattutto il racconto di un’appassionante viaggio dentro l’antropologia e la psicologia dell’uomo e dei suoi molteplici modi di vivere e interpretare la complessità del mondo.

Roberto Ravera Presidente di FHM ITALIA Onlus è primario della Struttura Complessa di Psicologia della ASL1 Imperiese e insegna Etnopsicologia Clinica all’Università IUS di Torino ed è visiting professor alla University of Assam (India): “In Sierra Leone operiamo da diversi anni in una realtà tra le più povere del mondo e con profonde ferite provocate da una lunga guerra civile e, più recentemente, dalla più grave epidemia da Ebola. Ci occupiamo della parte più fragile di questa povera popolazione: i bambini e gli adolescenti. Il nostro progetto vuole apportare in Sierra Leone un modello di intervento clinico, riabilitativo ed educativo nell’ambito della salute mentale per i minori. A partire dalla mia esperienza di Primario di Psicologia Clinica in Italia e in collaborazione con altri volontari, stiamo applicando questo progetto insieme a personale locale da noi formato. Il nostro obiettivo primario è lavorare in termini di cooperazione sostenibile, contribuendo alla costruzione di progetti in grado, in medio-breve termine, di funzionare in modo autonomo. Da più anni vengono attivati anche progetti di ricerca sul trauma emotivo dal punto di vista neurofisiologico in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma”.

I proventi dei diritti d’autore saranno interamente destinati alla onlus FHM Italia.