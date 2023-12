Regione Liguria: fine settimana di appuntamenti per il vice Presidente Alessandro Piana

Fine settimana denso di incontri sul territorio per il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana. Venerdì prenderà parte al Convegno Nazionale “I Musei italiani di Archeologia Subacquea” dalle 10 all’Auditorium del Museo Navale di Imperia.

Sabato dalle ore sarà al Comune di Riva Ligure per “Riva Green” seguendo sia gli approfondimenti culturali che la premiazione della migliore torta dolce di zucca. La giornata si concluderà alle 16.30 a Imperia per la Festa Natalizia Fidas 2023 nel segno della solidarietà per ricordare l’importanza, lungo tutto l’arco dell’anno, della donazione di sangue e di plasma.