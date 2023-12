Pedalata di Natale tra Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera

Sabato 23 dicembre l'associazione FIAB Riviera dei Fiori e l'Istituto Biancheri organizzano una giornata rivolta alle famiglie e all'intera comunità.

Alle 14, presso le scuole medie di via Roma, saranno aperte le iscrizioni per una facile pedalata che attraverserà i comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera. Per rendere il momento ancora più magico l'invito degli organizzatori è quello di partecipare in costume di Natale e/o con decorazioni natalizie sulla bici (luci, nastri, ghirlande).

Dopo il giro di boa a Sant'Ampelio la pedalata si concluderà intorno alle 16.30 a Ventimiglia davanti alle scuole elementari di via Veneto, dove i ragazzi suoneranno un concerto di Natale in una strada chiusa al traffico. Al termine dell'esibizione musicale l'associazione offrirà un rinfresco a tutti i presenti.

“Sarà una giornata di festa che si pone anche l'obiettivo di sensibilizzare i residenti, le famiglie e la politica locale sulla necessità di recuperare importanti spazi sociali - dichiarano gli organizzatori - questa piccola porzione di città restituita per poche ore alle persone verrà trasformata in un laboratorio a cielo aperto: bambini, ragazzi e gli abitanti del quartiere potranno toccare con mano i vantaggi di quella che potrebbe diventare una piazza scolastica. Le strade o piazze scolastiche sono un elemento chiave per il benessere collettivo perché garantiscono maggiore autonomia dei ragazzi, maggiore sicurezza stradale, migliorano la qualità dell'aria, modificano le abitudini di spostamento incentivando il camminamento e l'uso della bici, riducono il traffico e rafforzano la coesione sociale. Sarà anche possibile provare gratuitamente alcune bici elettriche: gli spostamenti casa-lavoro in bici non saranno più un problema”.

Quota iscrizione: 3€ per la pedalata

Ingresso libero per lo spettacolo musicale



Per informazioni e contatti:

Dario 3342485043

info@fiabrivieradeifiori.it