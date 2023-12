Imperia: all'Oratorio di Santa Caterina il concerto della Compagnia Corale

Sabato 16 dicembre alle 21 nell’Oratorio di Santa Caterina, la Compagnia Corale di Imperia si esibirà in un concerto organizzato dall’Associazione “Cumpagnia du Servu” OdV in collaborazione con il Comune di Cervo e la “Pro Loco Progetto Cervo”.

L’ingresso al concerto è a offerta libera. Per informazioni e prenotazioni 3287122351 o IAT di Cervo 0183-406462 int. 3

Importante e prestigiosa la partnership con la “FederCori – Federazione Cori Italiani” e l’Associazione “Chorus Inside - Sezione Liguria”.

Direttore della Compagnia Corale di Imperia è il M° Vittoria Bessone.

“E’ un onore – ha detto Walter Norzi, Presidente dell’Associazione “Cumpagnia du Servu” OdV – ospitare la Compagnia Corale di Imperia che, in oltre trenta anni di attività, ha riscosso così tanti lusinghieri apprezzamenti in Italia e all’estero”.

Il programma del concerto prevede le opere e gli arrangiamenti di:

P. de la Rue O salutaris hostia

M. Duruflé Notre père

M. Praetorius Psallite unigenito

J. Bovet O nuit brillante

arr. A. Scarsi Alla fredda tua capanna

F.L. Doppelbauer Cantate Domino

E. Poston Jesus Christ the apple tree

J. E. Moore An irish blessing

B. Chilcott Where Riches Is Everlastingly

arr. Scarsi U l’è l’arba/P'â via di orti/In sciu Cantu de Rebagliati/C’eran due fratelli

A. Scarsi Ave Maria

A. C. Carrillo O Magnum Mysterium

J. Pierpont Jingle bell

Compagnia Corale di Imperia

Nata nel 1989, ha un repertorio che spazia dal genere sacro a quello profano, dalla polifonia classica antica a quella moderna fino ad accedere all’esplorazione della realtà corale contemporanea, quanto mai ricca e variegata. In particolare il programma che presenta in questa occasione unisce il repertorio sacro, in cui vi è una particolare attenzione per la realtà della musica spirituale di oggi, a canti estrapolati dagli ultimi due progetti. Il primo in ordine di tempo, dal titolo “Ma se ghe pensu”, ha gettato un ideale ponte tra i canti popolari di Imperia, appositamente armonizzati per coro a cappella e quelli del Sudamerica lungo le vie dell’emigrazione della gente ligure. Il secondo, “I quattro elementi dell’universo”, raccoglie canti ispirati all’acqua, al fuoco, all’aria e alla terra spaziando in modo volutamente ampio fra generi, stili ed epoche facendosi guidare dal criterio che la anima fin dall’inizio e cioè cantare per conoscere e diffondere la musica corale senza pregiudizi al servizio della bellezza e della curiosità.

La Compagnia Corale di Imperia si è esibita sempre con il favore del pubblico in numerose località della Provincia di Imperia e della Liguria, del Piemonte e della Costa Azzurra, all’interno di manifestazioni come la Rassegna Corale “Guido Gorlero”, “Uno Spettacolo per l’Entroterra”,”Ponente canta”, “Vele d’Epoca”, di Imperia, “Cori Settembre” di Acqui Terme e il “Festival de Noël” di Valdeblore (Alpes Maritimes), Festival delle Corali Liguri, Festival Cap sur la vie di Tourrette (Fayance) etc. Nel 2003 ha realizzato, in collaborazione con l’”Ensemble de guitares” e l’orchestra d’archi “Des Alpes et de la Mèr”, il progetto “Concertando”. Nel tempo ha stretto collaborazioni e gemellaggi con numerose formazioni corali nazionali ed estere fra le quali anche il prestigioso Ensemble Syd di Malmö (Svezia). Nel 2010 si è classificata seconda al Concorso internazionale di canto corale di Draguignan; nell’occasione del 150 anno dell’Unità d’Italia è stata riconosciuta “Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse nazionale” dal Ministero dei Beni e delle attività culturali su indicazione del Consiglio comunale di Imperia. Su invito, la Compagnia Corale di Imperia, con tre concerti, ha partecipato alla ventesima edizione del prestigioso Festival Corale Internazionale di Provenza 2015 e ha partecipato al 23esimo Festival Corale Internazionale di Provenza del 2018.

Vittoria Bessone

Diplomata in Pianoforte al Conservatorio Statale "G.Verdi" di Torino e in Didattica della Musica al Conservatorio Statale "N.Paganini" di Genova sotto la guida della Prof. Giovanna Mutti, si è perfezionata nella didattica del pianoforte con la Prof.ssa Lidia Baldecchi Arcuri e nella direzione corale e vocalità con maestri quali Giovanni Acciai, Peter Erdei, Carlo Grandini, Mario Pigazzini, Kurt Sutner, Gary Graden, Simon Carrington, Jens Johansen, Francisco J. Nunez e i maestri della Scuola Paleografica e musicologica di Cremona Angelo Corno, Roberto Spremulli e Fulvio Rampi. Nel 1989 ha fondato la Compagnia Corale di Imperia. E' diplomata presso la Scuola Triennale di Formazione Professionale dell'A.I.S.Mt (Associazione Italiana di Studi di Musicoterapia) di Genova dove ha anche insegnato Metodologie didattiche. A tutt’oggi svolge la sua attività di musicoterapeuta nella scuola media ed elementare. In occasione del progetto “Concertando” del 2003 attuato in collaborazione con l’”Esemble de guitares” ha diretto l’Orchestra d’ archi “ Des Alpes et de la Mèr”. Attualmente insegna nella Scuola media e ha al suo attivo un'esperienza ventennale nella conduzione di corsi didattico-musicali e di pianoforte.