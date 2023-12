Capodanno con RDS a Sanremo: a Pian di Nave sul palco con Alex Britti e Colla Zio

Dopo il grande successo della scorsa estate che ha visto la presenza in città di una tappa dell’RDS Summer Festival, il tour estivo che portato in tutta Italia oltre 80 artisti e ha fatto segnare oltre 130.000 presenze, di cui 15.000 solo nella città dei fiori, continua il sodalizio tra il Comune e l’emittente radiofonica.

RDS 100% Grandi Successi, infatti, animerà il palco allestito a Pian di Nave con la voce e l’energia di Paolo Piva, conduttore e speaker della radio. A lui il compito di traghettare i partecipanti nel 2024 e di introdurre sul palco gli artisti che faranno cantare tutta la piazza.

Apriranno la serata i giovani milanesi Colla Zio, che tornano qui dove tutto è iniziato, dopo l’esperienza di Area Sanremo, la vittoria a Sanremo Giovani nel 2022 e la partecipazione al Festival lo scorso febbraio.

A seguire, il chitarrista Alex Britti e le sue indimenticabili hit. Anche il cantautore romano ha partecipato più volte al Festival, 5 in totale, classificandosi al primo posto tra le Nuove Proposte nel 1999 e al secondo posto tra i Big nel 2003.

Dopo il brindisi di mezzanotte e i fuochi d’artificio, la festa continuerà con il dj set targato RDS.

Una serata indimenticabile, ricca di musica e di emozioni, per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.

«Sanremo si prepara a vivere la notte più lunga dell’anno – dichiarano il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – con una manifestazione di grande appeal, realizzata anche grazie al sostegno di Regione Liguria, che porterà sul palco di Pian di Nave intrattenimento sin dal pomeriggio e la grande musica dei Colla Zio e Alex Britti. Un evento firmato RDS che, dopo il successo di quest’estate, torna nella nostra città con un appuntamento da non perdere. Non mancheranno i tradizionali fuochi d’artificio di mezzanotte, per salutare l’anno nuovo, a cui seguirà il dj set firmato RDS».

«Siamo entusiasti di partecipare a questa grande festa al fianco della città di Sanremo, riconosciuta in tutto il mondo come la città della musica e palcoscenico di grandi manifestazioni – commenta Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS –. Per noi un onore tornare nelle piazze di questa città con la quale abbiamo costruito nel tempo un legame intenso e proficuo che continuerà anche nel 2024».

Il palco di Pian di Nave sarà attivo già nel pomeriggio con i sound check degli artisti; inoltre è previsto un collegamento con l'evento in diretta radiofonica nelle ore precedenti la mezzanotte.