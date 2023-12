Sotto Natale aumentano le truffe, imperiesi nel mirino dei cybercriminali

L’approccio delle festività natalizie porta con sé un aumento delle truffe online. I cybercriminali approfittano di questo periodo, dopo il Black Friday, per intensificare le loro attività fraudolente.

Nel mirino sono finiti gli utenti che in questo momento si dedicano agli acquisti online per i regali natalizi. Un numero elevato che ha superato gli acquirenti del 2022.

Diverse però le persone che dopo aver pagato con carte di credito sono stati raggirati e il pacco non è mai arrivato a destinazione. Con l’aumento degli acquisti online durante il periodo natalizio, è fondamentale mantenere un alto livello di vigilanza. E’ la raccomandazione della polizia postale: “È importante essere consapevoli dei metodi utilizzati dagli hacker e riconoscere i segnali di possibili truffe, soprattutto in relazione ai codici di tracciamento delle spedizioni e alle e-mail relative alla consegna dei pacchi”.

In questo periodo i truffatori inviano email e SMS di phishing fingendo di lavorare per aziende affidabili come Amazon e Apple o per autorità e istituzioni locali.

Spesso, approfittando del periodo di festa, in questi messaggi i malintenzionati parlano di presunti problemi con la consegna di un pacco, ti comunicano che hai diritto a uno sconto speciale o ti avvisano che il tuo account ha subito un attacco hacker.

Nella maggior parte dei casi, i messaggi di phishing contengono un link che rimanda a un sito web fittizio in cui ti viene richiesto di inserire i tuoi dati personali o che potrebbe infettare il dispositivo con un malware.