Sanremo: controlli terminati al cantiere di piazza Eroi, nessun problema rilevato tranne le recinzioni

E’ terminata positivamente la verifica eseguita questa mattina a livello interforze con la Dia, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Ispettorato del Lavoro, all’interno del cantiere di piazza Eroi Sanremesi, dove è in costruzione il nuovo parcheggio interrato da 200 posti.

Secondo fonti ben informate si è trattato, come anticipato stamane, di un controllo di routine, terminato senza problemi di sorta, tanto che i lavori sono già ripresi all’interno del cantiere. Solo l’Ispettorato del Lavoro ha chiesto una integrazione della documentazione visionata stamttina.

Sono state eseguite verifiche agli scavi e alle recinzioni e non è stato rilevato alcun problema per le imprese presinti e i relativi subappalti. Da indiscrezioni raccolte potrebbe essere elevata una sanzione per le recinzioni, considerate troppo vicine agli scavi.