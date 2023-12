Sanremo: Comune, Provincia, tanti amici e parenti per l'ultimo saluto a Paolo Leuzzi (Foto)

Erano in tanti, oggi alla Concattedrale di San Siro, per dare l’ultimo saluto a Paolo Leuzzi, ex vice Sindaco, Assessore e Consigliere comunale e provinciale, scomparso all'età di 74 anni.

Alle esequie, oltre ad amici e parenti, il Comune era presente con l’Assessore Massimo Donzella mentre, per la provincia c’è il Consigliere Daniele Ventimiglia. C’era anche l’ex presidente della Provincia, Luigi Sappa, ed il Casinò era rappresentato dal presidente del Cda, Giancarlo Ghinamo.

Presenti tanti dipendenti comunali che avevano lavorato a stretto contatto con Leuzzi ed alcuni tifosi della Sanremese che avevano ottenuto da lui in comodato gratuito la sede del club.