Sanremo: Alberto Scagni uscito dal coma farmacologico, è ancora intubato ma sta meglio

E’ uscito dal coma farmacologico Alberto Scagni, il 42enne di Genova che, nelle scorse settimane era stato picchiato violentemente dai compagni di cella nel carcere di Valle Armea a Sanremo.

Scagni, ricoverato all’ospedale ‘Borea’ della città dei fiori, è svegliato ed ha eseguito ordini semplici, ma non è ancora in condizioni di essere estubato. Per lui è stata fatta una cosiddetta ‘finestra neurologica’ che consiste nella momentanea interruzione della sedazione in infusione continua, così da poter valutare lo stato neurologico e 'successivamente passare a un eventuale svezzamento dalla ventilazione meccanica'.

Stamattina ha eseguito un ecografia dell'addome che è risultata nella norma.