Sanremo: i ringraziamenti di una nostra lettrice al personale del pronto soccorso del 'Borea'

Una nostra lettrice, Ester Bonfà, ci ha scritto per ringraziare il personale del pronto soccorso di Sanremo:

“Domenica scorsa, dalle 10.30 sino alle 17.30, mio papà è stato curato per dei problemi di salute per fortuna non gravi. Sia il medico, ma soprattutto gli infermieri sono stati molto gentili e disponibili nonostante il continuo afflusso di pazienti. Addirittura un infermiere si è fermato oltre il suo turno per aiutare i colleghi ed un altro ha accompagnato mio papà sino all’auto ed aiutato a farlo salire. Nonostante la situazione critica della sanità il personale si impegna davvero molto per cui lo ringrazio tanto”.