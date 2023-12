Diano Marina e San Bartolomeo, al via un corso di alfabetizzazione per cittadini adulti

L’Ambito Territoriale Sociale n. 12 e i Comuni di Diano Marina e San Bartolomeo al Mare in collaborazione con Jobel Soc. Coop. Soc., comunicano l’avvio del “Corso di Alfabetizzazione per Cittadini Adulti”, che prevede un'attività formativa gratuita finalizzata ad aumentare le capacità linguistiche individuali necessarie per migliorare la qualità della vita lavorativa, sociale e culturale delle persone straniere. Visto l'interesse e la partecipazione riscontrate in occasione della precedente edizione, sono state aperte le iscrizioni al corso che inizia oggi e si concluderà il 28 maggio.

Sono stati pensati due moduli con diversa organizzazione di orario e sede al fine di agevolare la partecipazione delle persone interessate: il primo modulo si terrà a San Bartolomeo al Mare presso Spazio 139, in via Aurelia 139, il martedì dalle 16.30 alle 18.30 mentre il secondo modulo si terrà a Diano Marina presso il LET (laboratorio educativo territoriale), palazzetto dello sport Canepa, via Diano Castello 20, il lunedì dalle 9.00 alle 11.00.

Il modulo per l'iscrizione al corso gratuito è disponibile presso l'ufficio dei servizi sociali di Diano Marina (piazza Martiri della libertà 3, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - 0183 490243 oppure 0183 490278 servizisociali@comune.dianomarina.im.it).