Badalucco: venerdì prossimo la Valle Argentina torna a dire 'No alla Diga' con un corteo in silenzio

Badalucco e la Valle Argentina, dopo le proteste di quest’estate, tornano a dire il loro secco ‘No’ alla eventuale costruzione di una diga sul torrente come prospettato alcuni mesi fa.

Lo faranno venerdì prossimo alle 1815 con ‘Nel buio del silenzio’, un corteo di luci per le vie di Badalucco. L’appuntamento è per le 18.15 in piazza Duomo, da dove partirà la camminata e l’arrivo alle 19.

Al termine del corteo sono previsti gli interventi del geologo Raffaello Anfossi e dei sindaci di Badalucco e Carpasio, Matteo Orengo e Mariano Bianchi, oltre ai rappresentanti del movimento ‘Insieme peer amore contro ogni forma di diga’.