Imperia: tre carabinieri vanno in pensione, alla 'Somaschini' il saluto del Colonnello Morganti

Alla caserma ‘Somaschini’, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti, ha salutato il Brigadiere Claudio Gandolfo, l’Appuntato Scelto Cataldo Crucillà e l’Appuntato Scelto Stefano Valdes che tra qualche giorno lasceranno il servizio attivo.

Il Brigadiere Claudio Gandolfo, originario della provincia di Savona, è entrato tra le fila dell’Arma nel 1989 e, a conclusione del corso di formazione, è stato destinato in Val d’Aosta, dove ha prestato servizio in diversi comandi, tra cui la Stazione di Valtournance, il posto di frontiera di Plan Maison e la Centrale Operativa del Comando Gruppo di Aosta. Sposato e padre di una figlia, il Brigadiere Gandolfo è giunto in provincia di Imperia nel 2000, continuando sino ad oggi il suo servizio quale operatore presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Imperia, eccezion fatta per una breve esperienza nel 2013 presso la Stazione di Santo Stefano al Mare.

L’Appuntato Scelto Gaetano Cataldo Crucillà è invece originario della provincia di Caltanissetta. Sposato e papà di un figlio, ha intrapreso la sua carriera nell’Arma nell’anno 1983 e, dopo le prime esperienze lavorative presso le Stazioni Lavagna (GE) e Genova S. Martino (GE), è stato trasferito in provincia di Savona, dove ha prestato servizio presso le Stazioni di Noli e Finale Ligure. Trasferito alla Compagnia Sanremo nel 1993, l’Appuntato Scelto Q. S. Crucillà ha quindi prevalentemente assolto agli incarichi di Addetto all’Aliquota Operativa e di Operatore alla Centrale Operativa, con una breve interruzione tra il 2004 e il 2006, quando ha svolto servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile di Cammarata, in provincia di Agrigento.

Si è infine arruolato nel 1987, l’Appuntato Scelto Stefano Valdes. Originario della provincia di Cagliari, sposato e padre di due figli, dopo il consueto periodo di formazione, egli ha svolto servizio presso le Stazioni di Novara, Galliate (NO) e Trecate (NO), giungendo alla Stazione di Sanremo nell’anno 2002, in cui ha prestato servizio sino ad oggi.

Durante il saluto, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ringraziare i tre militari per lo spirito di sacrificio ed il senso di responsabilità dimostrato nel corso della loro lunga carriera e per il servizio reso alla Repubblica, all’Arma dei Carabinieri e soprattutto alla comunità.