Ventimiglia: successo per la serata di beneficenza ‘Non è tutto Yoko quello che luccica’

Pienone al teatro comunale per la serata di beneficenza organizzata dall'Associazione Spes e dall'Associazione Noi4You, che ha visto protagonisti sul palco ‘Gli Adulti per caso’ con la loro nuovissima e divertentissima commedia ‘Non è tutto Yoko quello che luccica’, scritta e diretta da Giorgia Brusco.

“Emozionante vedere il teatro pieno di gente che si diverte - spiegano gli organizzatori - e che nel frattempo fa beneficenza per due realtà molto importanti sul nostro territorio. Molto soddisfatti i due presidenti delle Associazioni Matteo Lupi e Laura Tibald per la risposta della cittadinanza di Ventimiglia e dintorni. È stato bellissimo, per il secondo anno consecutivo, vedere il centro della nostra città animato fino a sera tardi. Si ringrazia il comune per il patrocinio concesso e tutte le autorità e rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno partecipato ieri sera allo spettacolo”.