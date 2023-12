Ceriana: 'L’amore è sempre amore', commedia brillante de 'L’Emporio del Teatro' a Palazzo Rubini

Domenica 17 Dicembre 2023 alle ore 17 presso il Palazzo Rubini di Ceriana (Corso Italia,191) la compagnia L’Emporio del Teatro di Sanremo, in collaborazione con Auser e Banca del Tempo, rappresenterà una commedia particolarmente brillante dal titolo “L’amore è sempre amore” in vendita su Amazon in versione libro.

Il periodo natalizio richiama la tradizione ma l’amore si evolve sempre e riserva sorprese.

Autrice e Regista è la sanremese Ernestina Pellesi che aveva esordito con commedie e spettacoli per ragazzi per poi rappresentare al Casinò di Sanremo “Natale in casa Avvento” nel 2012 e “Tutti in fila per il paradiso” nel 2013.

La commedia che va in scena Domenica è ambientata a Santa Margherita Ligure dove si intrecciano le più improbabili storie d’amore.

Il tema dell’amore viene rappresentato con leggerezza ed ironia e con grande attualità.

Il Palazzo Rubini prestigioso palazzo ottocentesco ospita l’asilo infantile ma anche un piccolo teatro con ottima acustica. L’ingresso è libero.