Le 3 criptovalute da comprare a Capodanno

Capodanno è alle porte e nel settore delle criptovalute sta tornando un'atmosfera di entusiasmo, trainata dall'impulso di Bitcoin che ha recentemente superato la soglia dei 44.000 dollari. In questo periodo, tradizionalmente caratterizzato da tendenze rialziste, gli investitori sono propensi a dedicarsi maggiormente alle criptovalute, cercando opportunità di investimento che mostrino segnali positivi di crescita. Molto gettonate ultimamente sono le meme coin che ormai si sono riprese dopo un 2022 disastroso. Ecco quelle da tenere particolarmente d’occhio.

Shiba Inu

Tra le crypto identificate come possibili ottimi investimenti, la meme coin Shiba Inu si distingue. Secondo l'analisi del trader Jake Wujastyk, SHIB ha recentemente registrato un breakout durante il rally di mercato, accompagnato da un notevole volume di trading.

Attualmente, Shiba Inu è scambiata a 0,000009408 dollari, in aumento sia nelle 24h che negli ultimi 7 giorni. Nel contesto settimanale, la criptovaluta mantiene un guadagno superiore al 20%, mentre nell'arco dell'ultimo mese ha registrato un aumento del 23,30%.

Dogecoin (DOGE)

Un'altra meme coin che ha riacquistato slancio è Dogecoin, che ha celebrato il suo decimo compleanno raggiungendo il livello previsto di 0,10 dollari che però non ha saputo mantenere. Negli ultimi 7 giorni le prestazioni di DOGE sono comunque positive, poiché il guadagno (nel momento in cui scriviamo) è superiore al 17%.

Meme Kombat

Una meme coin che attira notevole interesse e si avvicina al lancio sugli exchange è Meme Kombat. Attualmente in fase di prevendita, il progetto ha già raccolto 2,6 milioni di dollari, anticipando potenziali guadagni significativi con l'inserimento nei listini degli exchange.

Meme Kombat si differenzia dalle altre meme coin presenti sul mercato, offrendo una piattaforma che consente di scommettere sugli esiti delle battaglie tra meme, generate dall'intelligenza artificiale. Le battaglie, visualizzabili in tempo reale, presentano una grafica accattivante.

Basata sulla tecnologia blockchain, Meme Kombat assicura una completa trasparenza nelle operazioni, con le battaglie elaborate on-chain. Gli utenti possono scommettere tra di loro o contro il gioco, e i vincitori riceveranno ricompense sotto forma del token nativo MK, con la possibilità di ottenere un reddito passivo attraverso lo staking.

La prevendita di Meme Kombat sta riscuotendo un notevole successo, offrendo l'opportunità di investire al prezzo di 0,0235 dollari per 1 token. Per ulteriori dettagli e per partecipare alla prevendita, è possibile visitare il sito ufficiale di Meme Kombat.

