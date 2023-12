Sanremo: suggestiva ed elegante l'illuminazione artistica promossa da Confcommercio e Comune

Direzionamento dei flussi luminosi con la gestione delle scene: un successo l'illuminazione artistica, inaugurata ieri pomeriggio, di Piazza Bresca, Piazza Sardi, Piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli) e piazza Borea D'Olmo, dove le facciate dei palazzi, i monumenti storici, le palme, gli alberi, illuminati, hanno creato un effetto suggestivo ed elegante.

"Sanremo è stata valorizzata come meritava si spiega nel comunicato -, l'illuminazione ha reso la città particolarmente magica e seducente. Idea centrata in pieno da parte dei protagonisti del progetto: Confcommercio Sanremo, Comune e Giuseppe Grande direttore artistico. L’utilizzo del colore è sempre un'installazione delicata rispetto all'obiettivo da raggiungere. In questo caso il risultato è stato ottimale, la luce ha dato vita alla materia delle piazze creando un percorso sensoriale".

Sottolinea Andrea Di Baldassare Presidente della Confcommercio di Sanremo: "Un successo che va oltre ogni più rosea aspettativa. Come sempre, siamo al servizio della città, dei cittadini e delle attività commerciali".

Un plauso anche alla scelta del tipo di illuminazione, quella a Led, sostenibile e green, poiché riduce i consumi anche del 92% rispetto ad altri sistemi illuminotecnici che unita all'elevata riciclabilità dei materiali e al peso inferiore abbatte le emissioni nel trasporto.

Spiega il direttore artistico Giuseppe Grande: "L'illuminazione architetturale è prima di tutto un’operazione culturale e di rispetto per il luogo, che restituisce una lettura degli spazi di elegante equilibrio".

L'installazione delle luci artistiche è stata eseguita da Lorenzo Devoto dell'azienda Music Light Service e dai suoi addetti, Walter, Stefano e Andrea, che senza esasperare la tecnologia per la spettacolarizzazione, ha ottenuto il massimo del risultato.