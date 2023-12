Messa in sicurezza del Verbone, dalla Regione Liguria 213mila euro per il comune di Vallecrosia

Dalla Regione Liguria 213mila euro andranno al comune di Vallecrosia per l’aggiornamento del progetto di fattibilità di sistemazione idraulica del tratto finale del torrente Verbone. Un intervento particolarmente delicato e oneroso necessario per mettere in sicurezza il centro abitato, densamente popolato, di Vallecrosia.

C'è, infatti, anche il comune di Vallecrosia tra i siti interessati dal contributo regionale di 851mila e 350 euro a sostegno degli enti locali. La somma stanziata da Regione Liguria ha come obiettivi la prevenzione del danno e la resilienza infrastrutturale attraverso la progettazione di interventi di difesa del suolo nei comuni di Vernazza, Avegno, Davagna, Sestri Levante, Vallecrosia e Pietra Ligure. È, questo, il contenuto della delibera approvata nel corso dell’ultima Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone.

L'individuazione degli interventi è stata fatta utilizzando i criteri di priorità dettati dalle condizioni di rischio e dalla possibilità di una loro sensibile riduzione. “Regione Liguria applica la sua strategia per la mitigazione del rischio investendo sulla prevenzione – commentano il presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone - "Prosegue, quindi, la capillare mappatura del territorio che tiene conto degli interventi più urgenti, come dimostra l'immediata attenzione verso il borgo di Corniglia. Andare incontro ai territori preservandone sicurezza, funzionalità e fruibilità è una priorità assoluta di questa Giunta, che si schiera in prima linea, come mai accaduto in precedenza, nel sostegno agli Enti locali. Questi fondi a valere sull'anno corrente si aggiungono ai circa 34 milioni stanziati da Regione Liguria nelle annualità 2021 e 2022”.